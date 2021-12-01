Санкт-Петербург, , 18:50 — REGNUM Водители вторые сутки пытаются покинуть Московское шоссе в городской черте Санкт-Петербурга, которое перекрыли фуры из-за снегопада и неубранной проезжей части. Общественный транспорт из-за затора пустили окольными путями.

На Московском шоссе Петербурга люди вторые сутки стоят в пробке после снегопада (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб) Vk.com/spb_today

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что после двухдневного снегопада в Петербурге наблюдались десятибалльные пробки. К утру 1 декабря очистить большинство улиц удалось и движение более-менее восстановилось, хотя к вечеру первого дня зимы в городе наблюдаются девятибалльные пробки, что нельзя сказать о Московском шоссе.

С 30 октября участок от развязки КАД до Колпино и в обратную сторону стоит намертво. Согласно сервису «Яндекс. Карты» там произошло несколько ДТП, есть риск «глухой пробки», а как уточняют в социальных сетях автомобилисты, помимо аварий там не могут сдвинуться с места фуры из-за большого количества неубранного снега и наледи.

«Московское шоссе, от Ленсоветовского (поселок в Пушкинском районе СПб, — прим. ред.) до «Ленты» идем пешком с женой на работу 7.5 км. Пока шли, движение как стояло так и стоит», — сообщил один из очевидцев еще утром подписчикам группы «ДТП и ЧП СПб».

«На маршрутку не советую садиться, лучше идти, чем стоять в маршрутке. Дошли до «Ленты», маршрутки, которые были на остановке Ленсоветовский, так нас и не обогнали. Вышли в 7:20 дошли 8:30», — делился другой горожанин.

«Позвонил в службу «112». Задал вопрос, как мне ехать на работу, проживаю на Московском шоссе. Сказали, что не могут ответить и помочь тоже. Итог: оставили заявку в полицию и МЧС. Заявок таких море», — добавил житель поселка Шушары.

«Ситуация не меняется вторые сутки», — возмутилась пользовательница сети Елена И.

«Только сейчас перекрывают дорогу, Московское шоссе, 25 км пробка, шли снова пешком. Уже два дня не могут почистить!», — пишет местная жительница Марина А.

Отметим, что автомобилистам, которые приняли решение оставить попытку добраться до города на автомобиле, и пассажирам застрявшего общественного транспорта приходится идти через сугробы, лавируя между большегрузами, около 10 км.

«За два часа ни на метр не сдвинулись. Московское шоссе мертво до весны походу», — подытожила Юля К.

«Сегодня, отстояв три часа на Ленсоветовской дороге, на работу так и не попала… Вчера от Ленсоветовской до Купчино шесть часов «ехала»… Люди шли пешком, прямо между стоящих машин, что в сторону города, что в сторону Ленсоветовского…», — рассказала пользовательница сети Наталья К.

Как уточняют в свою очередь в комитете по транспорту Петербурга, в связи со сложной дорожной обстановкой на Московском шоссе часть автобусов маршрута №196 направлены по объездной трассе: от остановки «Станция метро «Купчино» по Витебскому, Дунайскому проспектам, Софийской улице, Колпинскому шоссе. В обратном направлении — без заезда к метро «Купчино», пассажиры могут выйти у метро «Дунайская».

«Часть автобусов будет следовать по обычной трассе через Московское шоссе», — добавили в ведомстве.