Москва, , 18:37 — REGNUM Средняя цена на нефть марки Urals, являющуюся основной статьёй российского экспорта, в ноябре составила $79,68 за баррель. Об этом сообщает 1 декабря пресс-служба Минфина России.

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В ноябре 2020 года средняя цена на нефть Urals составляла в среднем $43,32 за баррель. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос в 1,8 раза.

За январь-ноябрь текущего года средняя цена на Urals сложилась в размере $68,66 за баррель против $41,04 за баррель за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в федеральном бюджете на 2021 года базовая цена на нефть Urals установлена в размере $43,3 за баррель. В зависимости от соотношения её фактической стоимости и базовой цены Минфин покупает или продает валюту в соответствии с бюджетным правилом.