Вашингтон, 1 декабря, 2021, 19:55 — ИА Регнум. Представители здравоохранения США выпустили директиву, обязывающую авиакомпании раскрыть имена пассажиров и другую информацию о тех, кто в последнее время был в восьми странах южной части Африканского континента, сообщает 1 декабря Reuters.

(сс) Bambi Corro Пассажир

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Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США обязал авикомпании собирать и предоставлять имена и контактную информацию любых путешественников, которые в течении последних 14 дней были в Ботсване, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбике, Намибии, Южной Африке и Зимбабве, ссылаясь на «появление нового штамма коронавируса «Омикрон».

Представители CDC заявили, что контактная информация пассажиров будет проанализирована в интересах общественного здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» зафиксированы уже на территории 20 стран. Об этом сообщил 30 ноября директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Напомним, новый штамм коронавируса был выявлен в конце ноября на территории Южной Африки. По данным специалистов, вирус имеет более 30 мутаций, которые указывают на его высокую трансмиссивность и возможную устойчивость к действующим вакцинам.