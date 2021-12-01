Барселона, Испания, 1 декабря, 2021, 18:33 — ИА Регнум. 21-летний фланговый атакующий полузащитник сборной Испании Ферран Торрес, выступающий за «Манчестер Сити», готов подписать с каталонской «Барселоной» пятилетний контракт. Об этом 1 декабря сообщил журналист Жерар Морено. Также сообщается, что футболист готов пойти на существенное понижение зарплаты.

«Манчестер Сити»

В текущем сезоне Ферран Торрес из-за травмы голеностопа принял участие лишь в шести матчах за «горожан» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Трансфер 21-летнего испанца оценивает в 50 миллионов евро. Текущее соглашение Феррана Торреса с «Манчестер Сити» рассчитано до конца сезона 2024/25.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не сможет зимой подписывать новых футболистов, пока не решит финансовые проблемы. «Сине-гранатовые» готовы рассмотреть возможность продажи Френки де Йонга в январе.