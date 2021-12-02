Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 2 декабря, состоится официальный визит спикера Госдумы Вячеслава Володина в Белоруссию, сообщает ИА REGNUM. Это первый его официальный визит после избрания Госдумы нового, восьмого созыва.

Россия и Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Володин проведет заседание шестьдесят первой сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. В ходе сессии будет обсуждаться законодательное обеспечение решений двух президентов РФ по реализации 28 союзных программ, сообщили в пресс-службе Госдумы.

«На ближайшем заседании Парламентского Собрания необходимо обсудить совместные шаги по законодательному обеспечению решений президентов наших стран. Выработать «дорожную карту» участия депутатов в реализации интеграционных процессов», — отмечал ранее Володин.

Кроме того, в планах — обсуждение двойных стандартов со стороны европейских стран по отношению к мигрантам, которые находятся на территории Белоруссии.

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Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства. Декрет утверждает 28 союзных программ, одобренных в сентябре, а также основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021−2023 годы. Кроме того, лидеры государств приняли Военную доктрину Союзного государства и Концепцию миграционной политики двух стран.

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