Киев, , 18:33 — REGNUM Помочь Украине с урегулированием ситуации в Донбассе, как это было сделано в «2014−2016 годах», предложила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд 1 декабря на Киевском форуме по безопасности.

Наталья Чибисова, «Лиса и колобок» Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

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Выступая дистанционно, Нуланд сказала, что Вашингтон предлагает взять на себя в вопросе урегулирования «вспомогательную роль» — «как мы делали это в 2014—2016 годах, когда мы заменили «нормандский» формат».

Она пояснила, что тогда, параллельно работе «нормандской четвёрки», шла помощь Киеву из Вашингтона. Это было нужно, сказала американка, «чтобы лучше понять, как вы видите будущее Донбасса» и «как планируете реинтеграцию его населения».

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