Кабул, , 18:29 — REGNUM Иранские пограничники и отряды талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прекратили вести огонь на афгано-иранской границе, сообщает 1 декабря газета Etemad со ссылкой на местные источники.

Боец «Талибан» (запрещенная в РФ организация). Афганистан

По утверждению газеты, в данный момент стороны остановили перестрелку и обмен артиллерийскими ударами.

В ближайшее время может состояться встреча для выяснения причин инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, бои на границе Ирана и Афганистана вспыхнули во второй половине 1 декабря. По некоторым данным, отряды талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли в плен несколько иранских пограничников и захватили несколько иранских КПП.

Причины конфликта неизвестны.

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