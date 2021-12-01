Москва, 1 декабря, 2021, 18:25 — ИА Регнум. 24-летний немецкий центральный полузащитник Макс Безушков, выступающий за «Ян Регенсбург» во втором дивизионе Германии, может продолжить карьеру в московском «Спартаке». Об этом 1 декабря сообщило издание «Чемпионат».

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Также сообщается, что Макс Безушков может получить российское гражданство.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в четырнадцати матчах второй Бундеслиги 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Безушков выступает за «Ян Регенсбург» с 1 июля 2019 года после перехода франкфуртского «Айнтрахта» за 100 тысяч евро. Текущее соглашение футболиста с немецким клубом рассчитано до 30 июня 2022 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает игрока в полтора миллиона евро.