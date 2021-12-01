Рига, 1 декабря, 2021, 18:23 — ИА Регнум. На фоне активного распространения информации о новом штамме коронавируса не стоит забывать, что самым смертельным и опасным для латвийцев остается штамм вируса «Дельта». Об этом в интервью Латвийскому гостелевидению LTVзаявил инфектолог Больницы Страдиня, профессор Уга Думпис.

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По его словам, возможностинационального здравоохранениядля противостояния COVID-19нынешнейосенью улучшились, но это произошло через болезненный опыт.

«Мы здорово продвинулись вперед и по вакцинации, по доле переболевших среди тех, кто не привился. Благодаря этому наша способность сопротивляться новым вариантам только улучшилась», — заявил инфектолог.

Поэтому, убежден Думпис, даже если новый штамм придет в Латвию, уже не будет такого, что он придет на пустое место: «Я уверен, что наша способность сопротивляться новому штамму улучшилась. К сожалению, через болезненный опыт».

Говоря о прогнозах заболеваемости на новогодний период, инфектолог заявил, что все еще опасается распространения штамма «дельта».

Если первичная вакцинация не продолжится, а люди не будут соблюдать ограничения в период ковид-эпидемии, стоит ожидать роста заболеваемости, прогнозирует он.