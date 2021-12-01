Архангельск, , 18:22 — REGNUM В Архангельской области для организаций, применяющих специальные налоговые режимы, введут льготу по налогу на имущество. Соответствующее решение принято на сессии областного собрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Заплатил налоги — ешь спокойно! Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для организаций, имеющих объекты недвижимости площадью до 900 кв. м ставка налога составит 0,3 процента. В 2021 году ставка была один процент. Для зданий, площадь которых более 900 кв. м, ставка будет 0,7 процента. Сейчас ставка составляет два процента», — пояснил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике Андрей Малышев.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельские депутаты также снизили налоги для предпринимателей, работающих по «упрощенке».