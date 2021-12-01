Архангельск, 1 декабря, 2021, 18:22 — ИА Регнум. В Архангельской области для организаций, применяющих специальные налоговые режимы, введут льготу по налогу на имущество. Соответствующее решение принято на сессии областного собрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Заплатил налоги — ешь спокойно!

«Для организаций, имеющих объекты недвижимости площадью до 900 кв. м ставка налога составит 0,3 процента. В 2021 году ставка была один процент. Для зданий, площадь которых более 900 кв. м, ставка будет 0,7 процента. Сейчас ставка составляет два процента», — пояснил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике Андрей Малышев.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельские депутаты также снизили налоги для предпринимателей, работающих по «упрощенке».