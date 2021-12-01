Москва, , 18:21 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1 декабря сделал замечание губернаторам двух российских регионов, разговаривавшим во время выступления главы Сбера Германа Грефа.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Инцидент случился на заседании комиссии по вопросам развития МСП. Мероприятие проводилось в очном режиме.

«Я смотрел на двух губернаторов, рядом сидели, они во время того, как вы говорили, хихикали. Да. Вот извините за это слово, но я так и скажу. Никитин и прочие», — не выдержал глава правительства.

По предположению некоторых СМИ, премьер-министр мог обратить внимание на беседу губернатора Новгородской области Андрея Никитина и губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

В ходе заседания обсуждались меры поддержки для малого и среднего бизнеса.