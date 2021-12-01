Москва, 1 декабря, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1 декабря сделал замечание губернаторам двух российских регионов, разговаривавшим во время выступления главы Сбера Германа Грефа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Инцидент случился на заседании комиссии по вопросам развития МСП. Мероприятие проводилось в очном режиме.

«Я смотрел на двух губернаторов, рядом сидели, они во время того, как вы говорили, хихикали. Да. Вот извините за это слово, но я так и скажу. Никитин и прочие», — не выдержал глава правительства.

По предположению некоторых СМИ, премьер-министр мог обратить внимание на беседу губернатора Новгородской области Андрея Никитина и губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

В ходе заседания обсуждались меры поддержки для малого и среднего бизнеса.