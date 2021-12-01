Санкт-Петербург, , 18:39 — REGNUM Большое количество негативных комментариев оставляют петербургские пользователи социальных сетей, недовольные введением в эксплуатацию новой зоны платной парковки в центре Санкт-Петербурга.

Зона платной парковки в Петербурге Татьяна Титаева © ИА REGNUM

Напомним, зона платной парковки расширилась с 1 декабря 2021 года. Она охватила еще 71 улицу центральной части города, в дополнение к 28 улицам, где платная зона действует еще с 2015 года. Кроме того, с сегодняшнего дня стоимость одного часа парковки для владельцев легковых автомобилей выросла почти вдвое, с 60 до 100 рублей.

Реформа нашла понимание не у всех участников дорожного движения. Корреспондент ИА REGNUM собрал наиболее яркие комментарии о расширении зоны платной парковки в Петербурге (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена). Особенно возмутило пользователей одновременное подорожание парковочных сессий.

«Опять же, если работать пятидневку и парковаться на 9 часов в день, получается 18 000р\месяц. 60 было достаточно весомо оплачивать, а таперича… Снимать жилье стоит примерно те же деньги… За что такое отношение к народу — не понятно», — пишет Марина С.

Пользователи не поддержали расширение зоны платной парковки в том числе ввиду последствий недавнего снегопада. Из-за снежных завалов платные места не были должным образом подготовлены для размещения автомобилей.

«Так уж вышло, что сейчас огромное количество мест для стоянки просто занесло снегом. В итоге машины ставят где угодно и как угодно, в том числе и на пешеходных переходах, и тротуарах. Иначе же игра получается не очень приятная для владельцев железных коней: мало того что заплати, так ещё и очисти место, чтобы поставить машину…», — удивляется Ярослав К.

Другая часть комментаторов оставляла свои замечания, чтобы обратить внимание на недостатки мобильного приложения для оплаты парковок.

«Не отказываюсь платить за парковку. Но пожалуйста. Пусть будет либо паркоматов больше либо же хорошее приложение сделают, где можно просто, удобно и быстро оплатить парковку», — заявил Элман М. С ним согласен и Станислав Б., который по этому поводу написал следующее: «А долго еще парковочное приложение будет оставаться таким убогим? Просто сравните с московским — Петербург позорится. Нельзя даже отменить парковку и вернуть деньги за неиспользованные минуты».

Среди пользователей нашлись и те, кто поддержали расширение зоны платной парковки. «Надеюсь тарантасов планктона меньше станет в центре, а то приедешь по делам на короткое время, встать негде. Займут в 9 утра и до самого вечера стоят», — пишет «Турук Макто». С этим мнением согласен и Алексей К., который оставил следующий комментарий: «Больше платных парковок в центре — меньше натыканных где ни попадя кредитных вёдер».

Из плюсов также отмечают удобство парковки для жителей центра. «Большинство дворов закрыты и используются жителями, туда чужим не пролезть, если машину не жалко. Для местных даже в плюс эти парковки», — считает Виктория М.

С позиции экологии к реформе отнеслось сообщество «Беллона. Экология». «Отлично, крепких нервов вашим волонтерам! Платные парковки уменьшат трафик и загрязнение воздуха. Авто с ДВС ответственны за 85% вредных веществ, которыми мы дышим», — считает сообщество.

Отметим, что позиция властей, относительно проблемы уборки снега в зоне платных парковок, состоит в том, что платность стоянки наоборот будет способствовать уборке этих территорий. Информация об открытии новых платных парковочных мест анонсировалась в течение нескольких месяцев, однако многочисленные осадки в виде снега не позволили городу провести открытие новой зоны на должном уровне.

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