Любляна, 1 декабря, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Потребительские цены в Словении в ноябре 2021 года выросли по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 4,6 процента, что является самым высоким уровнем инфляции с октября 2008 года, когда он составил 4,9 процента, сообщило государственное статистическое управление Словении.

Picserver.org Инфляция

Однако, по данным центрального банка Словении, это единовременный эффект для инфляции в Словении, в основном из-за роста цен на энергоносители на международных рынках, где в следующем году ожидается замедление роста.

«Текущий рост является следствием высоких цен на нефть и природный газ на международных рынках. В ноябре снова резко выросли цены на тепловую энергию и топливо», — констатируют в Банке Словении.

Согласно официальной статистике, в ноябре цены на товары в Словении были в среднем на 6,2 процента выше, чем в предыдущем году, а цены на услуги были выше на 1,5 процента.