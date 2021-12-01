Блинкен пообещал новые санкции в отношении Белоруссии
Рига, 1 декабря, 2021, 18:06 — ИА Регнум. О совместной подготовке США и Евросоюзом нового пакета санкций в отношении Белоруссии сообщил 1 декабря журналистам американский госсекретарь Энтони Блинкен.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Американские Санкции
По итогам встречи с коллегами из стран НАТО в Риге он пояснил, что санкции вводятся из-за политики Минска по мигрантам. Он назвал действия белорусских властей «дестабилизирующими» и объявил о приостановке сотрудничества НАТО с Минском.
«Мы призываем режим незамедлительно прекратить использовать мигрантов в качестве политического оружия».
Генсек альянса добавил, что новые санкции разрабатываются ЕС и США, а также «другими партнёрами и союзниками».