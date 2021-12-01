Мурманск, 1 декабря, 2021, 18:00 — ИА Регнум. В Мурманской области вакцинация от гриппа не будет обязательным условием для посещения детьми массовых мероприятий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Андрей Чибис.

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«Никаких ограничений для детей без прививки от гриппа не будет. Мы договорились с главой регионального Роспотребнадзора, что вакцинация носит рекомендательный характер. В ближайшее время опубликуют соответствующее постановление», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее решение об обязательной вакцинации для детей принял главный санитарный врач региона.