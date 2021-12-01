Москва, 1 декабря, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл переговоры с советником премьер-министра Пакистана по национальной безопасности Моидом Юсуфом, сообщает 1 декабря пресс-служба СБ РФ.

Scrf.gov.ru Николай Патрушев

Главной темой переговоров были вопросы двустороннего взаимодействия и ситуация в Афганистане.

«Подробно обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества по линии правоохранительных органов, спецслужб и военных ведомств», — указано в сообщении.

«Стороны также обменялись мнениями по региональной проблематике, включая ситуацию в Афганистане», — отмечает пресс-служба аппарата Совбеза России.

Отдельное внимание стороны уделили вопросам информационной безопасности и борьбы с незаконной наркоторговлей. Кроме того, затрагивалась сфера торгово-экономического сотрудничества России и Пакистана.

«Подводя итоги консультаций, Николай Патрушев отметил высокую динамику развития отношений Москвы и Исламабада, эффективность регулярного политического диалога, в том числе на высшем и высоком уровнях, а также взаимодействия в рамках международных организаций, включая ООН и ШОС», — сообщает пресс-служба.