Подгорица, 1 декабря, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Новый штамм коронавируса «Омикрон» еще не зарегистрирован в Черногории, но стоит ожидать его появления, так как Черногория — не изолированная страна, заявила 1 декабря глава министерства здравоохранения Елена Боровинич Бойович.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В любом случае, добавила министр, вакцины защищают, и «если мы вакцинированы, мы в большей безопасности».

«Вероятность заразиться новым штаммом, безусловно, ниже, если вы вакцинированы. Общественность экспертов еще не определилась с точным процентом доступных вакцин, защищающих от него, мы ожидаем этого в ближайшее время», — сказала Боровинич Бойович.

Также она сказала, что граждане не должны ориентироваться на уровень антител, но вакцинация — единственный выход. Министр также добавила, что возраст умерших вакцинированных лиц был в среднем 75 лет.