Калуга, , 09:51 — REGNUM В Инновационном культурном центре Калуги 1 декабря губернатор Владислав Шапша принял участие в открытии персональной выставки «Полёт» молодой художницы Агне-Марии Силкинайте. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Губернатор Владислав Шапша принял участие в открытии персональной выставки «Полёт» молодой художницы Агне-Марии Силкинайте Admoblkaluga.ru

Выставка под названием «Полёт» завершает серию мероприятий, посвященных 60-летию со дня первого полета человека в космос, и открывает цикл культурных событий, связанных со 165-летием со дня рождения К.Э. Циолковского, которое будет отмечаться в 2022 году. По замыслу организаторов она также является своеобразным анонсом десятого, юбилейного, фестиваля современного искусства «Циолковский Фест"-2022, на котором Агне-Мария Силкинайте выступит титульным художником.

30 работ, представленные на выставке в ИКЦ, выполнены в технике «темпера на оргалите». Здесь можно увидеть и беззаботное детство, полное мечтаний о полетах, и процесс создания изделий для летательных аппаратов на Обнинском научно-производственном предприятии «Технология», и «эпизоды из жизни» авиационной техники. Выпускнице Московского государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова 26 лет. Она является автором более 200 работ, треть из которых посвящены авиации и космосу. Агне-Мария — участница десяти выставок, в том числе, в Новой Третьяковской галерее, обладатель двух золотых медалей Российской академии художеств.

«Чтобы создать такие произведения, надо конечно погрузиться в тему. Чтобы передать суть и глубину инженерной мысли и результаты труда ученых и тех людей, которые создают эти замечательные технологии, осваивают космос, делают открытия», — отметил Владислав Шапша

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