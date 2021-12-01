Москва, 1 декабря, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Исполнительница MIA BOYKA (настоящее имя — Мария Бойко) пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она опубликовала серию постов на эту тему в историях личного Instagram-аккаунта 1 декабря.

Сриншот с YouTube MIA BOYKA (Мария Бойко)

Певица пожаловалась на переутомление и сон длительностью в один-два часа — к посту она приложила фотографии с медицинским работником, оказывающим ей помощь. «Помню, как пару лет назад каждую неделю к Бузовой то приезжала скорая, то капельницу ставили. И я не могла поверить, что такое возможно от переутомления. В итоге сама столкнулась с этим», — пишет Бойко.

ИА REGNUM напоминает, что MIA BOYKA стала известна после выхода её песни «Ананас Адидас» в 2019 году. Позже певица записала хит с блогером Егором Шипом под названием «Пикачу».