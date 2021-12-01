Кабул, 1 декабря 2021, 17:46 — REGNUM Афганские вооружённые формирования и пограничная охрана Ирана вступили в боестолкновения вечером 1 декабря, сообщает информационное агентство Aamaj News.
По утверждению агентства, бои идут в районе Конг афганской провинции Нимроз, обе стороны начали применять тяжёлое оружие.
«Ожесточенные бои идут с применением легкого и тяжелого вооружения, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попросили местных жителей покинуть этот район. Причина конфликта не ясна», — сообщает агентство.
Официальных подтверждений этой информации пока не было.
Данные уточняются.
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