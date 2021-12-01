Кабул, 1 декабря, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Афганские вооружённые формирования и пограничная охрана Ирана вступили в боестолкновения вечером 1 декабря, сообщает информационное агентство Aamaj News.

Goodfon .ru Перестрелка

По утверждению агентства, бои идут в районе Конг афганской провинции Нимроз, обе стороны начали применять тяжёлое оружие.

«Ожесточенные бои идут с применением легкого и тяжелого вооружения, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попросили местных жителей покинуть этот район. Причина конфликта не ясна», — сообщает агентство.

Официальных подтверждений этой информации пока не было.

Данные уточняются.