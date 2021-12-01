Москва, 1 декабря, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Банк России отмечает рост закредитованности граждан и увеличение доли «плохих» долгов перед микрофинансовыми организациями. Об этом сообщил 1 декабря зампредседателя регулятора Владимир Чистюхин, выступая на Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Микрофинансовая организация

«Часть граждан, берущих займы в микрофинансовых организациях, просто не обладает достаточными возможностями по их возврату, особенно с учётом высоких процентов, за счёт которых эти организации покрывают свои риски», — сказал он.

Зампред ЦБ сообщил, что на сегодняшний день на рынке микрофинансовых организаций средняя доля займов, выданных заёмщикам с предельной долговой нагрузкойсвыше 80%, составляет 44%.

Он также обратил внимание на то, что доля просроченных займов в микрофинансовых организациях в первые два квартала текущего года сохранялась на уровне 29%, а по итогам III квартала выросла до 29,5%.