София, 1 декабря, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Комиссия по регулированию в сфере энергетики и водоснабжения Болгарии (КЭВР) приняла решение о повышении цены на природный газ для потребителей на 10%. Об этом 1 декабря сообщило «Болгарское телевидение».

Torange.biz Тарифы на газ

Согласно официальной информации, с 1 декабря голубое топливо для болгар будет стоить 102,33 левов ($60) за мегаватт. Для сравнения — в ноябре цена мегаватта газа не превышала 93 лева. Как утверждают в КЭВР, новые тарифы связаны с резким ростом стоимости топлива на мировых рынках.

В то же время, по словам руководства главного транзитера газа в Болгарии — АО «Булгартрансгаз», соответствующие цены для Болгарии являются на 35% ниже европейских хабов. «Таким образом, потребители в нашей стране получают значительное преимущество по сравнению с другими государствами ЕС», — говорится в заявлении КЭВР.