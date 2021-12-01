Санкт-Петербург, 1 декабря, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Порядка 190 адресов во всех 18 районах Санкт-Петербурга будут украшены к встрече Нового года и Рождества. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогоднее украшение Петербурга

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к установке планируется композиция с живой елью на Дворцовой площади высотой 25 метров, а также 67 искусственных елей в разных районах города. Кроме того, в Петербурге будет установлено более 3,8 тыс. элементов праздничного оформления. Работы по установке оборудования на городских территориях начались с 10 ноября и поэтапно завершатся к 20 декабря.

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Помимо привычных мест обновленное новогоднее оформление в этом году получат Невский проспект, на участке от площади Восстания до Дворцовой площади, сама главная площадь города, акватории Крюкова канала на участке от моста Декабристов до Торгового моста — там впервые появятся световые композиции на надводных конструкциях, световые гирлянды на ограждении набережной и на козырьке фасада Мариинского театра.

«Проект не имеет аналогов по части технического и дизайнерского решений. Он новаторский, динамичный, с применением современных технологий, а главное — органично интегрирован в окружающую среду», — заверили в комитете по культуре Петербурга.

Также световые композиции на надводных конструкциях в акватории будут размещены на набережной реки Мойки. Канал Грибоедова от Банковского моста до Конюшенной площади получит оформление световой композицией в стилистике прошлогоднего оформления Дворцового моста, которое вызвало массу положительных отзывов как у жителей, так и гостей города.