Абуджа, 1 декабря, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Омикрон» в Нигерии выявлен в образце, который был взят в октябре, сообщает 1 декабря Associated Press.

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Уточняется, что штамм выявлен в пробе, которую взяли у одного из туристов. Заражение выявлено «ретроспективным секвенированием».

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх заражённых штаммом «Омикрон» в Нигерии. Эти люди приехали из ЮАР.