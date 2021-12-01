Москва, , 17:36 — REGNUM Банк России нацелен на инфляцию, но без роста производства. Об этом 1 декабря заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Так он прокомментировал информацию о том, что глава ФРС США Джером Пауэлл не видит большой проблемы в высокой инфляции.

Борис Титов Kremlin.ru

Как полагает Титов, руководителей ФРС едва ли можно подозревать в стремлении подорвать американскую экономику, но есть большие сомнения в том, что Пауэлл смог бы устроиться на работу в Центральный банк РФ.

По мнению бизнес-омбудсмена, политика ФРС показывает, что власти США нацелены на рост с инфляцией, в то время как политика Банка России ведет к инфляции без роста производства, которое напрямую зависит от политики регулятора. Титов объяснил, что в сложившейся ситуации России вместо замедления роста инфляции рискует получить стагфляцию — производство будет сокращаться, а цены — неумолимо расти.

«Но современные подходы ФРС для ЦБ, конечно, не ориентир для Центрального банка», — посетовал бизнес-омбудсмен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Джозеф Байден не нашел оснований для смещения Пауэлла с поста главы ФРС.