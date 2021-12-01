Ярославль, 1 декабря, 2021, 17:35 — ИА Регнум. В Ярославле хотят отремонтировать несколько дорог к чемпионату мира про волейболу, который пройдёт в 2022 году. Об этом на заседании комиссии по вопросам ЖКХ муниципалитета рассказал начальник отдела департамента городского хозяйства мэрии Дмитрий Пехтерев.

Наталья Поконечная ИА Красная Весна Ремонт дороги

О том, что большинство центральных дорог в городе нуждаются в ремонте, напомнил председатель муниципалитета Артур Ефремов.

«Проект БКД в 2024 году заканчивается, всё. Безусловно, он может быть продлен до 2030-го, разговоры в федерации идут. Но войдет или нет наш регион, это вопрос. Есть дороги центра города, которые в неудовлетворительном состоянии. Улица Победы. Мы на 75 лет Победы ее не сделали. А ее даже в 2023 году нет. Свободы, Советская, проспект Октября. Они вообще всё. Их латать не получится. Я так понимаю их и в 2023 нет и в 2024 не будет», — резюмировал депутат.

В ответ Дмитрий Пехтерев сообщил, что часть дорог может быть отремонтирована к предстоящему чемпионату мира.

«Сейчас у нас по улице Свободы, по улице Победы разрабатывается проектно-сметная документация для ремонта. Мы планируем их привести в порядок, потому что в следующем году у нас будет волейбол. Вопрос по финансированию решается. Мы выбрали улицу Институтская, потому что там будет проводится мероприятия. И основные магистрали в центре — Победы, Свободы, Советская, Кирова. Основные магистрали, где «убитые дороги», — сообщил чиновник.

Деньги на это планируется взять не из нацпроекта, однако пока об источнике финансирования неизвестно.