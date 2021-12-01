Радужный, Владимирская область, 1 декабря, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Во Владимирской области бригаде скорой помощи, которая привезла ковид-пациентку к зданию администрации региона, в любом случае не грозит увольнение. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Чиновники также проверять законность дисциплинарных взысканий, наложенных на медиков, водителя и диспетчера руководством больницы.

Ранее врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев заявил, что медиков наказывать нельзя, потому что ситуация возникла из-за ошибок управления. По поручению главы региона профильный департамент проводит проверку Городской больницы ЗАТО города Радужный». 1 декабря врио вице-губернатора Константин Баранов должен был встретиться с руководством и коллективом больницы, в том числе — с фельдшерами скорой помощи.

«Есть принципиальная позиция, которая не зависит от результатов проверки: увольнения фельдшеров бригады скорой медицинской помощи ЗАТО г. Радужный не будет, все причитающиеся выплаты медики получали и получат в полном объеме. В условиях пандемии увольнение является исключительной мерой, и в данном случае она точно не применима. В настоящее время проверяем правовую обоснованность наложения дисциплинарных взысканий», — заявил Баранов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, бригада «скорой» 17 октября несколько часов искала в больницах региона место для тяжело больной 89-летней пациентки с диагнозом СOVID-19, лёгкие которой были поражены на 80%. По словам фельдшера, бригада получила указание главврача вернуть пациентку домой, но вместо этого её привезли к администрации. Через полчаса место для пациентки всё нашлось, но вся бригада и диспетчер получили выговоры и были лишены премий.