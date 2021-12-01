Конаково, Тверская область, 1 декабря, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Торжественное мероприятие к юбилею основания Городенской православной гимназии в Конаково Тверской области состоялось 1 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона. Губернатор Игорь Руденя, председатель наблюдательного совета государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий стали почётными гостями мероприятия.

Пресс-служба правительства Тверской области Городенская православная гимназия в Конаково отмечает юбилей

«Хотел бы вспомнить слова святителя Филарета Дроздова, который сказал: «Просвещение приносит пользу государству только тогда, когда оно основано на вере». Благодаря стараниям педагогов, которые приходят сюда с любовью, эта любовь передается воспитанникам гимназии и помогает им, когда они идут в самостоятельную жизнь, создают свои семьи. Я уверен, что гимназия еще многие и многие годы будет формировать настоящих граждан нашей страны и быть любимым местом для многих поколений», — сказал на церемонии губернатор Игорь Руденя.

Сергей Степашин отметил, что гимназия является одним из лучших учебных заведений в стране.

«Здесь кроме образования дают еще то, что мы называем «просвещение» и «воспитание». Здесь замечательные преподаватели — неравнодушные, знающие, любящие и детей, и свою профессию», — подчеркнул Сергей Степашин.

«То, что происходит в этой гимназии — уникально. Преподаватели учат детей смотреть на жизнь своим взглядом, а он совершается через призму Священного писания, истории церкви и нашего Отечества. Я сердечно благодарю всех за то начало, которое сегодня дало замечательный плод. Я благодарю Игоря Михайловича за то, что у нас в области, как нигде, уделяется большое внимание духовно-нравственному состоянию человека», — сказал митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Игорь Руденя также вручил награды педагогам гимназии. Так, за многолетний труд и верность просветительским традициям Знаком губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской» награжден коллектив Городенской православной гимназии. Благодарности губернатора Тверской области удостоены учителя начальных классов Светлана Коннова и Ольга Шувалова, учителя русского языка и литературы Наталья Лагунова и Ольга Шерстнева, учитель церковнославянского языка Наталья Преображенская.

Гимназия является социальным и культурным центром для близлежащих сёл и деревень — Коромыслово, Кошелево, Изоплит, Озерки, Редкино, Радченко, Новомелково, Старое Мелково. Всех ребят до гимназии довозит школьный транспорт. В честь 25-летия гимназии губернатор передал учреждению новый автобус, рассчитанный на перевозку 24 человек и оснащенный необходимыми средствами безопасности.

Сегодня в гимназии обучаются 160 детей, 70% из которых — дети из многодетных, неполных или неблагополучных семей. Особое внимание в учебном процессе уделяется развитию дополнительного образования. Помимо углублённого преподавания дисциплин, связанных с изучением основ православия, в гимназии действует свыше 20 кружков и секций для учеников с 1 по 11 классы. Педагоги и их воспитанники участвуют и побеждают в конкурсах, соревнованиях, предметных олимпиадах, у выпускников гимназии высокий процент поступления в вузы Москвы и Твери на специальности гуманитарной направленности, что соответствует профилю гимназии.

Отметим, что в преддверии учебного года общеобразовательным учреждениям Тверской области было передано 103 школьных автобуса, в том числе 58 благодаря федеральной поддержке.