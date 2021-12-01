Рига, , 17:31 — REGNUM Украина может рассчитывать лишь на «поддержку» со стороны НАТО, но не получит гарантий безопасности и защиты, заявил 1 декабря генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

НАТО и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

С таким заявлением он выступил на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров НАТО в Риге.

По его словам, надо чётко различать членов НАТО, и «ценных партнёров» альянса.

«Необходимо различать партнеров и членов альянса. Украина как ценный партнер НАТО может рассчитывать на нашу всестороннюю поддержку, тогда как в отношении членов альянса речь идет о гарантиях безопасности и коллективной обороне», — сказал Столтенберг.

В чём конкретно будет заключаться эта «поддержка», Столтенберг не уточнил.

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