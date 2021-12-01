Вашингтон, , 17:28 — REGNUM Скотт Брайан Уилсон, автор серии комиксов «Пенниуорт», признался, что он не смотрел одноимённый телесериал. Об этом 1 декабря пишет портал Comic Book.

Бэтмен Цитата из к/ф «Бэтмен: Начало». реж Кристофер Нолан. 2005. США

По словам писателя, он не хотел, чтобы образы из сериала влияли на его видение комикса. Уилсон хотел, чтобы из его графический роман стал «чем-то особенным».

Напомним, что «Пенниуорт» — это популярный телесериал, рассказывающий о жизни Альфреда Пенниуорта, персонажа комиксов DC. События шоу разворачиваются задолго до того, как этот герой станет дворецким супергероя Бэтмена.

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