Таллин, 1 декабря, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Со среды, 1 декабря 2021 года, предоставляющая услугу центрального отопления компания Utilitas значительно повысила тарифы в Таллине, Маарду и Рапла. Об этом говорится в пресс-релизе предприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Так, в Таллинне и Маарду (пригород Таллина) предельный тариф вырос до 83 евро за мегаватт-час, а в Рапла — до 72,34 евро. Это практически наполовину выше прежних расценок.

Отмечается, что новые тарифы уже утверждены Департаментом конкуренции Эстонии. Певые счета по увеличившимся расходам потребители получат в анчале января 2022 года. В Хаапсалу, Кярдла, Кейла, Йыгева и Валга Utilitas пока сохраняет прежние тарифы.

В компании объяснили повышение цен шестикратным подорожанием природного газа на европейском рынке по сравнению с ситуацией на начало года. Еще в феврале 2021 года Utilitas планировала снизить тариф на отопление в Таллине с прежних 50 до 47 евро за мегаватт-час.

Utilitas является крупнейшим поставщиком услуги центрального отопления в Эстонии, обслуживая 175 000 домохозяйств в восьми городах страны, включая столицу. Концерну принадлежат три теплоэлектроцентрали, 26 котельных и девять солнечных электростанций.