Кишинёв, , 17:28 — REGNUM Экс-депутат румынского парламента Кристиан Ризя, приговоренный на родине к тюремному заключению по обвинению в отмывании денег и вымогательстве, объявил о намерении вложить собственные средства в новый телевизионный канал в Кишиневе. Об этом 1 декабря сообщила бухарестская газета Stiripesurse.

В студии нового телеканала Sobranie.pskov.ru

По данным издания, в настоящее время Ризя, проживающий в Молдавии, рассматривает возможность приобретения прав на вещание, а также покупки оборудования и формирования журналистского и технического коллектива СМИ. О сфере деятельности новой структуры не сообщается. Предполагается, что телеканал займется журналистскими расследованиями и политической аналитикой.

Напомним, бывший парламентарий был осужден в Румынии в 2019 году за получение взятки в размере €300 тыс., а также проведение незаконных банковских операций на сумму более €1 млн. За два месяца до объявления приговора Ризя, имеющий также молдавское гражданство, бежал в Молдавию.

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