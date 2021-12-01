Вашингтон, 1 декабря, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Советники управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США порекомендовали одобрить первую таблетку от коронавируса molnupiravir, чтобы предотвратить развитие тяжелых заболеваний у групп высокого риска, сообщает 1 декабря Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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При этом не все проголосовали за применение таблетки, сомневаясь насчет эффективности и побочных эффектов нового способа лечения.

Ранее компания Mereck запросила мнение экспертов о потенциальных рисках таблетки molnupiravir от COVID-19 для беременных.

Отмечается, что из-за опасений по поводу безопасности, компания Merck согласилась с тем, что препарат не будет использоваться среди детей.

Как сообщалоИА REGNUM, molnupiravir, созданный исследователями из Университета Эмори в Атланте, принимается в виде четырех таблеток дважды в день в течение пяти дней.