Саратов, , 17:23 — REGNUM В Саратове произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи. В результате аварии пострадали три человека, сообщает управление ГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области.

Скорая помощь Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По предварительной информации, в среду в 15:50 (14:50 мск) на улице Черниговская и первый проезд Танкистов произошло столкновение скорой помощи и Honda. В результате ДТП пассажирок скорой 1961 и 1999 годов рождения госпитализировали. Водитель автомобиля Honda — женщина 1982 года рождения тоже госпитализирована», — цитирует ведомство ТАСС.

По уточненным данным, в числе пострадавших пассажиров скорой помощи — фельдшеры.

ИА REGNUM напоминает, ночью 30 ноября на Московском шоссе в Саратове произошла смертельная авария с участием кареты скорой помощи. В результате ДТП погиб водитель, два фельдшера в тяжёлом состоянии.

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