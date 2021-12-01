Брюссель, 1 декабря 2021, 17:22 — REGNUM Недопустимо, чтобы у России была своя сфера влияния, сообщил 1 декабря журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Заявив, что сама формулировка о том, что у России может быть своя «историческая сфера интересов» среди соседних стран, вызывает недовольство у НАТО, Столтенберг сказал:
Он добавил, что есть возможности влиять на Россию, сдерживать её. Например, среди этих средств — экономические и политические санкции.
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