Брюссель, , 17:22 — REGNUM Недопустимо, чтобы у России была своя сфера влияния, сообщил 1 декабря журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Кукрыниксы. НАТО

Заявив, что сама формулировка о том, что у России может быть своя «историческая сфера интересов» среди соседних стран, вызывает недовольство у НАТО, Столтенберг сказал:

«Это означает фактическое признание, что Россия может контролировать, что делают её соседи, которые являются суверенными государствами».

Он добавил, что есть возможности влиять на Россию, сдерживать её. Например, среди этих средств — экономические и политические санкции.

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