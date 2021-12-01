Лос-Анджелес, США, 1 декабря, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Американский актёр Дэнни де Вито заявил о своей готовности вернуться к роли суперзлодея Пингвина в кинокомиксах о Бэтмене. Об этом 1 декабря пишет Comic Book, ссылаясь на последнее интервью артиста для Forbes.

Скриншот с YouTube Дэнни де Вито в образе Пингвина

Де Вито сказал, что он не отрицает возможности вновь появиться на больших экранах в образе Пингвина, однако финальное решение всё же останется за Тимом Бёртоном. «Не исключено, что Пингвин когда-нибудь вернётся, но всё зависит от Тима. Захочет Тим этого или нет», — объясняет де Вито.

Напомним, что Дэнни де Вито исполнил роль Освальда Кобблпота (Пингвина) в фильме «Бэтмен возвращается» 1989 года. Режиссёром кинокомикса выступил Тим Бёртон.