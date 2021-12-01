Лос-Анджелес, США, , 17:50 — REGNUM Сервис Netflix заказал спин-офф испанского сериала La Casa De Papel («Бумажный дом»). Об этом 1 декабря сообщает Deadline.

Бумажный дом Кадр из сериала «Бумажный дом»

По данным СМИ, сериал будет называться «Берлин». В шоу расскажут историю персонажа Андреса де Фонойоса (Берлин), роль которого исполнил Педро Алонсо.

Добавим, что премьера спин-оффа запланирована на 2023 год. Другие подробности производства шоу не раскрываются.

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