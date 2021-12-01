Лос-Анджелес, США, 1 декабря, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Сервис Netflix заказал спин-офф испанского сериала La Casa De Papel («Бумажный дом»). Об этом 1 декабря сообщает Deadline.

Кадр из сериала «Бумажный дом» Бумажный дом

По данным СМИ, сериал будет называться «Берлин». В шоу расскажут историю персонажа Андреса де Фонойоса (Берлин), роль которого исполнил Педро Алонсо.

Добавим, что премьера спин-оффа запланирована на 2023 год. Другие подробности производства шоу не раскрываются.