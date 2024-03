Бордо, Франция, 1 декабря, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Представители студии Motion Twin заявили, что поддержка игры Dead Cells новыми обновлениями продолжится «как минимум, ещё год». Об этом 1 декабря пишет портал PCGamesN.

Постер компьютерной игры Dead Cells

Разработчики отметили, что они уже работают над новыми бесплатными обновлениями. Помимо этого, они готовятся к релизу The Queen and the Sea — следующего дополнения, которое добавит в игру две уникальные локации.

Напомним, что в Dead Cells стартовало событие-кроссовер с другими популярными инди-играми. В рамках ивента геймеры смогут получить облики и предметы главных героев из игр Blasphemous, Curse of the Dead Gods и др.