Вашингтон, 1 декабря, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Министр труда США 1 декабря встретился с профсоюзами и рабочими самого крупного порта в стране в Южной Калифорнии в преддверии переговоров о заключении контракта в следующем году, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Рабочий

Среди более 22 тыс. рабочих нарастает недовольство в связи с грядущей сделкой. Контракт истекает в июле и ставки особенно высоки в порту Лос-Анджелеса, который обслуживает около 40% импорта США. В данный момент склады порта переполнены и десятки контейнеров ждут, когда их разгрузят.

В 2014 и 2015 годах переговоры были напряженными, что привело к временному закрытию портов. Повторение такого сценария может повредить американской экономике, которая уже борется с инфляцией.

Напомним, что международный профсоюз береговых предприятий и складов (ILWU), представляющий рабочих в 29 портах Калифорнии, Орегона и Вашингтона, недавно отказался продлевать контракт с семьюдесятью компаниями судоходной отрасли.