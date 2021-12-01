Кабул, , 17:10 — REGNUM Накануне зимы продовольственная ситуация в Афганистане оставляет желать лучшего, и дети находятся в наихудшем положении.

По данным международных организаций, в том числе ЮНИСЕФ и Médecins Sans Frontières, этой зимой 2,3 миллиона афганских детей в возрасте до пяти лет окажутся в тяжелом положении из-за нехватки продовольствия в стране, а многие из них недоедают.

ЮНИСЕФ прямо предупредил, что, если текущая ситуация в Афганистане не будет решена немедленно, миллион этих детей может погибнуть.

Необходимо отметить, что только в Соединенных Штатах заблокировано 10 миллиардов долларов, принадлежащих афганскому народу, но США не желают размораживать эти деньги из-за захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В некоторых частях Афганистана голод вынудил семьи продавать своих детей.