Кэри, США, , 17:09 — REGNUM В популярной «королевской битве» Fortnite пройдёт коллаборация с брендом одежды Jordan известного баскетболиста Майкла Джордана. Об этом 1 декабря пишет PC Gamer.

Fortnite © Epic Games

В рамках коллаборации игроков ждут тематические предметы и особая карта для творческого режима. Ожидается, что весь новый контент появится в Fortnite уже 1 декабря.

Напомним, что Fortnite — это многопользовательский шутер с видом от третьего лица. В нём игроки сражаются друг с другом за звание последнего выжившего.

Читайте ранее в этом сюжете: Концерт диджея Стива Аоки разгневал фанатов ежа Соника