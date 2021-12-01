Кэри, США, 1 декабря, 2021, 17:09 — ИА Регнум. В популярной «королевской битве» Fortnite пройдёт коллаборация с брендом одежды Jordan известного баскетболиста Майкла Джордана. Об этом 1 декабря пишет PC Gamer.

Epic Games Fortnite

В рамках коллаборации игроков ждут тематические предметы и особая карта для творческого режима. Ожидается, что весь новый контент появится в Fortnite уже 1 декабря.

Напомним, что Fortnite — это многопользовательский шутер с видом от третьего лица. В нём игроки сражаются друг с другом за звание последнего выжившего.