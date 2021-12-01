Колпино, Санкт-Петербург, 1 декабря, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Прокуратура Колпинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего воспитателя Центра содействия семейному воспитанию № 9 Игоря Голубовского, который несколько месяцев измывался над сиротой. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Ysia.ru Прокуратура

Напомним, 36-летнего Голубовского задержали в августе, сразу после прокурорской проверки. Как выяснилось, с февраля по май текущего года он под видом воспитательного процесса применял к несовершеннолетнему жестокие меры воздействия и недопустимые способы воспитания. Ребенку, имеющему статус сироты, находящемуся в беспомощном и зависимом состоянии, неоднократно наносились телесные повреждения.

Мужчине было предъявлено обвинение по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Всё это время он находится под домашним арестом.

«После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Колпинский районный суд», — подытожили в ведомстве.