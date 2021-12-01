Берлин, 1 декабря, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Согласно отчету, свыше 40 зданий в Берлине, Бранденбурге и Тюрингии были обысканы утром 1 декабря во время широкомасштабной операции федеральной полиции против контрабандистов вьетнамского происхождения. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL.

Речь идёт о подозрении в коммерческой контрабанде вьетнамских женщин и посредничестве в организации так называемого фиктивного отцовства по меньшей мере в 36 случаях.

Несколько сотен полицейских обыскали 38 объектов в Берлине и несколько зданий в Потсдаме, Шпремберге, Зондерсхаузене и Тюрингии. Согласно сообщению, в центре внимания расследования находится 52-летняя вьетнамка, проживающая в Берлине. Операция также была направлена против 18 мужчин с немецким гражданством и 23 других вьетнамских женщин.

Согласно полученной информации, к текущим делам причастны несколько нотариусов из Берлина. По данным Апелляционного суда, с 2017 года в отношении берлинских нотариусов было возбуждено как минимум шесть дисциплинарных дел из-за неправомерного признания отцовства.

Сообщается, что некий подозреваемый направил беременных вьетнамских женщин к мужчинам с немецким гражданством, которые в обмен на вознаграждение согласились признать отцовство детей. По данным федеральной полиции, за это мужчины получили от 3000 до 6000 евро.

С 1993 года незаконнорожденные дети имеют право на немецкое гражданство после признания отцовства гражданином Германии. В качестве законных опекунов матери получают право на постоянное проживание.