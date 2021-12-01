Брюссель, , 17:04 — REGNUM Помощь НАТО Украине и Грузии будет заключаться в том, что альянс будет «активно способствовать созданию военных возможностей» этими республиками, сообщил 1 декабря журналистам генсек военного блока Йенс Столтенберг.

НАТО и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По итогам встречи с министрами иностранных дел государств — членов НАТО он сказал, что благодаря этим военным возможностям, обретённым Киевом и Тбилиси благодаря альянсу, республики смогут защищать себя самостоятельно.

Столтенберг «Мы проводим учения, обеспечиваем обмен информацией, поставляем технику, также поддерживаем процесс реформ».

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