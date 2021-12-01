Вена, 1 декабря, 2021, 17:12 — ИА Регнум. По данным австрийского правительства, в государственных больницах началась сортировка из-за большого количества пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 1 декабря.

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Министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн заявил в главном комитете парламента, что сортировка будет проводиться не только для пациентов с легким течением болезни, но и для больных онкологией. В некоторых случаях необходимо решить, у какого пациента больше шансов на выживание.

Изоляция, которая действовала более недели, дала положительный эффект, однако число заболеваний по-прежнему остается на очень высоком уровне. В связи с этим ситуация в больницах остаётся драматичной.

«Во время пандемии отделения интенсивной терапии никогда не были так переполнены, как сегодня», — заявил Мюкштайн. По данным министерства здравоохранения, в настоящее время 3458 человек находятся на стационарном лечении, 624 из них находятся на лечении в отделениях интенсивной терапии. Это означает, что предел нагрузки в 30 процентов коек интенсивной терапии явно превышен.

Две недели назад Salzburger Landeskliniken (Salk) объявила о создании группы сортировки, поскольку лечение всех пациентов в соответствии с применимыми стандартами вскоре больше не может быть гарантировано. Сортировка означает, что медицинские работники должны решить, кому необходимо помочь в первую очередь из-за ограниченности ресурсов.

Ранее Австрия объявила об общенациональной изоляции до 11 декабря. Число новых случаев заражений упало примерно до 8000 (с 16 000 в середине ноября).